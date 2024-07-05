Врач рассказал, сколько черешни и абрикосов можно съесть за день

Врач Ильяшенко: в день стоит есть не больше 300 граммов черешни

Фото: Freepik

В сезон ягод и фруктов хочется наестся их «с запасом». Но, несмотря на всю пользу этих продуктов, переедать их не стоит. Врач гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко рассказала РИА «Новости», сколько черешни и абрикосов можно съесть за день.

«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов — то три-четыре абрикоса», — сказала врач.

Медик указала на пользу черешни: в ней содержатся витамины группы В, а также витамин С. Эти ягоды содержат натуральный сахар, поэтому являются хорошим источником энергии. Кроме этого, черешня содержит мелатонин — гормон, который отвечает за регуляцию сна.

Абрикосы также богаты витаминами и полезными микро- и макроэлементами. А еще они быстро насыщают и утоляют жажду.

Ранее врач-диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала безопасную порцию клубники. По ее словам, в день нужно съедать не более 300 граммов этих ягод. А диетолог Юлия Москвичева посоветовала есть клубнику и черешню тем, кто хочет похудеть.

Союз промышленности и капитала. Зачем экономике России чеболизация

Patriot и NASAMS для ВСУ. Украина расплатится с американцами натурой?

США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России

«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки

Погрязшая в долгах россиянка застряла в Бангкоке. Женщина живет в аэропорту уже 9 дней

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте