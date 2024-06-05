Россиянам объяснили, сколько клубники можно съесть за день

Диетолог Стародубова: в день можно съедать не более 300 граммов клубники

На юге России уже начали созревать раннеспелые сорта клубники, но хоть она и полезна в ее употреблении стоит знать меру, особенно людям, страдающим различными аллергическими реакциями. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что «клубничный сезон» продлится примерно до конца июля.

«При отсутствии противопоказаний взрослому человеку можно употреблять 250-300 граммов клубники в день», — предупредила врач.

Стародубова отметила, что в клубнике содержатся витамины С и Е, фолиевая кислота, каротиноиды, различные минеральные вещества, калий, магний, цинк и кремний. Кроме того, в ее составе имеются салицилаты, биофлавоноиды и клетчатка.

Сама клубника не слишком калорийна, но это не повод употреблять ее в больших количествах. В этом случае возможны не только диспепсические явления, но и развитие псевдоаллергических реакций.

Страдающим аллергией людям нужно помнить об этом, особенно в период обострения заболеваний.

Прошлой весной диетолог Антонина Музыченко рассказала, что в ранней клубнике могут содержаться опасные для здоровья нитраты, которые при употреблении такого продукта могут спровоцировать появление дерматитов и аллергии.