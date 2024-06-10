Диетолог Москвичева: черешню и клубнику можно есть даже на диете

Россиянам, которые боятся набрать вес, сейчас рекомендуется употреблять клубнику и черешню. Эти ягоды имеют очень низкую калорийность, сообщила врач-диетолог Юлия Москвичева в беседе с Life.

По словам специалиста, черешня содержит 62 калории на 100 граммов, а клубника почти в два раза меньше — 32 калории. Также плоды богаты катехинами, которые активно борются с воспалительными процессами в организме.

В целом для поддержания здоровья рекомендуется употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей в день, отметила Москвичева.

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