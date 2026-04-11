Врач рассказал об опасности резкого перехода к обычной еде после поста

Врач Царан: после окончания Великого поста мясо лучше есть через 2-3 дня

После строгого поста нельзя резко возвращаться к обычному режиму питания. Об этом РИА «Новости» рассказала гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан.

По словам специалиста, перейти от поста к пасхальному столу непросто. Первые три-четыре дня лучше обходиться без тяжелых блюд и продуктов, особенно людям с болезнями печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и сахарным диабетом.

Мясо врач посоветовала отложить на два-три дня и выбирать легкие и нежирные сорта — курицу или молочную телятину.

Сразу после поста лучше вводить кисломолочные продукты: творог и кефир. Также можно варить каши, запекать овощи, есть нежирную рыбу и морепродукты.

«Старайтесь есть каждые три часа, но будьте умеренными в порциях, чтобы организм привык к нагрузке. И не засиживайтесь долго за столом, совмещайте застолье с активным отдыхом», — порекомендовала Царан.

Схожее мнение высказала и диетолог Анастасия Самойлова, она также посоветовала пить в день около 1,5–2 литров воды.