Диетолог Самойлова рассказала, как безопасно выйти из семинедельного Великого поста

Эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова рассказала в беседе со «Звездой» , как безопасно выйти из семинедельного Великого поста, чтобы не навредить здоровью.

После длительного ограничения в животных белках и жирах организм становится особенно уязвимым, и резкое возвращение к привычному рациону может привести к серьезным проблемам: тошноте, тяжести, болям в животе, диарее и даже приступам панкреатита или холецистита.

Дело в том, что за время поста ферментные системы организма перестраиваются: поджелудочная железа снижает выработку ферментов для расщепления белков и жиров, а желчный пузырь работает менее активно. Резкая нагрузка тяжелой пищей становится для него шоком. Поэтому возвращаться к обычному питанию нужно плавно и постепенно.

В первые три дня врач рекомендует придерживаться принципов дробности и умеренности:

— порция еды должна составлять половину или две трети от обычной нормы;

— есть нужно часто (каждые три-четыре часа), но понемногу.

В первую неделю основу рациона должны составлять тушеные или запеченные овощи, легкие белки (белая рыба, индейка, куриная грудка) и кисломолочные продукты невысокой жирности. Также важно пить достаточно жидкости — около 1,5–2 литров воды в день, чтобы избежать запоров.