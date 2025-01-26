Врач рассказал об опасности хурмы для некоторых людей

Диетолог Волкова: хурму нельзя есть людям с диабетом и ожирением

Хурму не стоит употреблять людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

«Не стоит забывать, что хурма является наравне с виноградом рекордсменом по содержанию сахара. Людям с преддиабетом, с сахарным диабетом и пациентам с ожирением не рекомендуется более одного плода в день», — сообщила Волкова.

Даже при отсутствии указанных заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, вздутию. Это мешает всасыванию полезных веществ из пищи, добавила диетолог.

Хурма богата различными витаминами, минералами и микроэлементами. Зрелый плод можно отличить по легкому и сладкому аромату. Избавиться от вязкости хурмы можно с помощью замораживания.