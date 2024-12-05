Ura.ru: избавиться от вязкости хурмы можно с помощью замораживания

Хурма богата различными витаминами, минералами и микроэлементами, поэтому ее необходимо употреблять тем, кто пытается поддержать и укрепить здоровье своего организма. Как выбрать спелый плод, сообщает сайт Ura.ru .

По данным редакции, покупать следует только яркую хурму без зеленых пятен или светлого оттенка. Кожура не должна иметь трещин и повреждений. Зрелый плод можно отличить по легкому и сладкому аромату.

Отмечается, что после нескольких часов в морозилке хурма теряет вязкий вкус. Это связано с тем, что холод разрушает клеточные структуры, которые содержат танины. Повышенная вязкость также может указывать на незрелость плода.