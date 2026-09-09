Подмосковный врач Фурник: детям с температурой до 38 градусов можно гулять

Повышение температуры у детей часто вызывает беспокойство родителей, однако врачи призывают оценивать состояние ребенка комплексно. Об этом рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Сергиево-Посадской больницы Мария Фурник.

При лихорадке педиатры не рекомендуют купать ребенка, однако регулярное проветривание комнаты остается обязательным условием — приток свежего воздуха облегчает дыхание и улучшает самочувствие.

Если ребенок активен, бодр, а температура не превышает 37–38 градусов, выйти на прогулку в комфортную погоду не запрещено. Однако важно выбирать отдаленные места без большого количества людей и избегать детских площадок, чтобы не допустить распространения инфекции. Ребенка с плохим самочувствием и высокой температурой мы, разумеется, на прогулку не поведем.

Ориентироваться следует на общее поведение, а не только на цифры.

Срочный вызов скорой помощи необходим, если жар сопровождается интенсивной головной болью, рвотой, нарушением сознания или выраженной сонливостью. Также поводом для визита к врачу служит отсутствие эффекта от жаропонижающих средств.

При типичной вирусной инфекции лихорадка держится в среднем три-четыре дня. Насторожить должно отсутствие улучшения. Если после выздоровления несколько дней сохраняется температура, но ребенок чувствует себя хорошо — это вариант нормы.

«Если же субфебрильная температура сопровождается жалобами на головную боль, усталость, недомогание — это повод для обращения к врачу. Объем дальнейшего обследования определит специалист», — пояснила врач.

Для оказания первой помощи дома под рукой должны быть градусник и два препарата с разными действующими веществами.

«Если ребенок не может принять суспензию — используются свечи. Если температура не снижается от одного действующего вещества — применяется второе. Градусник и два жаропонижающих — это тот минимум, который должен быть у родителей под рукой и дома, и в поездке», — резюмировала медик.