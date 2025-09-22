Врач рассказал, кому можно есть по ночам

Считается, что ночные перекусы вредят здоровью, но есть такие люди, например диабетики, которым это необходимо. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она объяснила, что в обычных условиях ужинать перед сном не рекомендуется. Во время отдыха пищеварение замедляется, а лишние калории могут привести к развитию ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, прием пищи на ночь часто является причиной тяжести и изжоги из-за изменения положения органов в лежачем положении.

Однако людям с сахарным диабетом 1-го типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночной перекус необходим для предотвращения опасного снижения уровня сахара в крови. Также спортсменам, которые интенсивно тренируются, иногда советуют съедать перед сном немного белка.

Желание поесть на ночь врач связала не с голодом, а с эмоциональным напряжением или усталостью.

Ранее диетолог-нутрициолог Мариса Мур предупредила, что поздний прием пищи может нарушить качество сна.