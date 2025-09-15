Диетолог Мур предупредила, что обильный прием пищи перед сном может нарушить качество сна

Диетолог-нутрициолог Мариса Мур рассказала, что время приема пищи и его влияние на здоровье — вопрос неоднозначный. Она отмечает, что типичный план питания включает завтрак, обед, ужин и перекусы, но графики у всех разные, и это нормально, написал сайт transsibinfo.com .

Эксперты рекомендуют более обильный прием пищи в начале дня и ужин не позднее, чем за два-три часа до сна. Это связано с тем, что раннее принятие горизонтального положения после еды может негативно сказаться на пищеварении. Мур предупреждает, что обильный прием пищи перед сном может нарушить пищеварение и качество сна, особенно у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом.

В последние годы популярность приобрела диета прерывистого голодания, при которой прием пищи ограничивается определенными временными интервалами. Однако убедительных доказательств пользы этой диеты нет. Одно исследование показало, что у людей, придерживающихся интервального голодания, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 91% выше.