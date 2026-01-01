Врач рассказал, как прийти в себя после новогоднего застолья

Россиянам в случае переедания во время новогоднего застолья помогут восстановиться несколько простых, но полезных советов. Это обильное питье и умеренные физические нагрузки, рассказал РИА «Новости» кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава РФ Олег Морунов.

«Первое — восстановите водный баланс: пейте чистую теплую воду небольшими глотками. Подойдут несладкие компоты из сухофруктов, а также шиповника», — рассказал врач.

Морунов добавил, что следует соблюдать принцип «щадящего питания», а после праздников исключить из рациона копченое, острое и жареное. Лучшим вариантом станет употребление рисовой или овсяной каши на воде, творога, нежирного кефира, а также овощей и фруктов, но в умеренном количестве.

После застолья нельзя голодать и принимать «детокс» добавки без консультации врача. Восстановиться также помогут легкие тренировки и прогулки на свежем воздухе, резюмировал Морунов.

