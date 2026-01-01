Назван срок годности салатов вне холодильника

Крупская: вне холодильника салаты можно хранить не более 30 минут

Многие россияне включили в новогоднее меню традиционные салаты, в состав которых входит майонез или сметана. Следует помнить, что вне холодильника их можно хранить не более 30 минут, рассказала РИА «Новости» директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

«Для салатов могут оказаться критичными даже 30 минут, так как при несоблюдении температурного режима патогенные бактерии развиваются стремительно, а овощи начинают выделять влагу. Некоторые виды бактерий могут удваивать свою популяцию каждые 20-30 минут», — подчеркнула Крупская.

Эксперт добавила, что важный элемент для безопасности продукта — герметичная упаковка. Это объясняется тем, что в ней под высоким давлением создают бескислородную среду.

В ней не могут развиваться патогенные микроорганизмы, а блюдо дольше остается свежим. После вскрытия упаковки или ее повреждении внутрь могут попасть бактерии, которые начинают ускоренно размножаться.

Крупская посоветовала ставить на стол небольшую тарелку с салатом, пополняя ее по мере необходимости. Основная порция пусть находится в холодильнике.

