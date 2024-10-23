Врач рассказал, чем полезен черный хлеб
Эндокринолог Калошина: черный хлеб снизит риск развития атеросклероза
Черный хлеб полезнее белого из-за содержания ненасыщенных жиров. Этот продукт способен предотвратить атеросклероз, снизить инсулинорезистентность и воспаление, сообщила РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
Она объяснила, что зерно для ржаной муки более маслянистое. Калошина сообщила, что оно не подвергается такой же сильной переработке, как для пшеничной муки первого сорта, содержит пищевые волокна и ненасыщенные жиры.
«Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме», — сказала врач.
Атеросклероз в свою очередь может спровоцировать артериальный тромбоз. Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала для профилактики этой болезни не увлекаться жирными деликатесами, например, говяжьими мозгами.