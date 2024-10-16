Кардиолог Сонгуров назвал атеросклероз одним из факторов артериального тромбоза

Атеросклероз является одной из главных причин образования артериального тромбоза. Об этом рассказал кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров в беседе с «Известиями» .

Существует также венозный тромбоз, чаще всего он затрагивает нижние конечности. Заболевание можно заподозрить по отекам, покраснению и боли в ногах, а также местному повышению температуры.

Снизить вероятность развития тромбоза поможет отказ от курения, контроль уровня стресса и массы тела, а также регулярные профилактические осмотры. Кроме того, важно пить достаточно чистой воды и избегать напитков с кофеином, резюмировал врач.