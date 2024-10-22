Нутрициолог Гусакова: частое употребление говяжьих мозгов приводит к атеросклерозу

Говяжьи мозги содержат множество питательных элементов и витаминов, однако частое употребление этого деликатеса опасно для людей с сердечными заболеваниями. Об этом рассказала Life нутрициолог Вероника Гусакова.

По ее словам, дело в повышенном содержании холестерина. Он способствует формированию сосудистых бляшек, то есть атеросклероза — одного из самых опасных осложнений для сердечников. Эта болезнь чаще всего становится причиной смерти таких пациентов, предупредила специалист.