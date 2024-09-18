Врач раскрыл опасность пивного живота у мужчин

Врач Тен: висцеральный жир в области живота у мужчин говорит о наличии болезней

Висцеральное ожирение у мужчин может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний. Об опасности пивного живота РИА «Новости» рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

«С медицинской точки зрения это достаточно серьезное состояние, говорящее о том, что человек находится в группе риска по возникновению очень серьезных жизнеугрожающих состояний», — отметила Тен.

У мужчин с висцеральным ожирением могут развиться метаболический синдром, дислипидемия, сахарный диабет, существует риск инфаркта и инсульта. Пивной живот может стать причиной снижения половой функции, так как висцеральный жир приводит к снижению тестостерона.

Висцеральный жир провоцирует воспаления в организме, что приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний, выяснили китайские ученые. Люди с избыточным жиром на животе и руках больше рискуют столкнуться с болезнью Паркинсона и Альцгеймера.