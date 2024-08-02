Врач Гончарова: висцеральный жир может влиять на работу мозга

Китайские ученые выявили негативное влияние висцерального жира на когнитивные способности и память человека. Действительно, он может влиять на работу мозга, рассказала врач-эндокринолог Анна Гончарова сайту «Узнай.ру».

Исследователи также установили, что люди с избыточным жиром на животе и руках больше рискуют столкнуться с болезнью Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, висцеральный жир провоцирует воспаления в организме, что приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний.

Гончарова отметила, что нейроэндокринная иммунная система соединяет воедино разнообразные гормоны и метаболиты. Поэтому связь между избыточным весом и работой мозга сложно отрицать.

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