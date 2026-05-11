Врач раскрыл неочевидные причины перхоти

С перхотью могут столкнуться даже те, кто регулярно моет голову и внимательно ухаживает за волосами. О глубинных причинах внешнего симптома рассказала доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова в интервью «Газете.Ru» .

Одной из основных причин шелушения кожи головы врач назвала дрожжеподобный грибок рода Malassezia. Он входит в нормальную микрофлору кожи, но при определенных условиях начинает активно размножаться, особенно при повышенной выработке кожного сала.

«Слишком частое мытье головы агрессивными средствами пересушивает кожу, нарушая ее защитный барьер. В ответ кожа может начать активно шелушиться. В то же время редкое мытье приводит к накоплению себума и ороговевших клеток, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов», — рассказала доктор.

Она добавила, что состояние кожного покрова зависит и от внутренних факторов. Например, неправильное питание, особенно избыток сахара и трансжиров, способно изменить состав кожного сала. Кроме того, свое влияние оказывают и гормональные колебания.

Галлямова отметила, что в некоторых случаях перхоть указывает на себорейный дерматит, псориаз и другие кожные заболевания. Если шелушение сопровождается зудом и покраснением, врач посоветовала немедленно обратиться за помощью.

