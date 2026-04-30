Врач Егорова подтвердила, что фазы Луны могут оказывать косвенное влияние на скорость роста волос

Дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова в беседе с «Абзацем» рассказала, что фазы Луны могут влиять на скорость роста волос человека, поскольку оказывают воздействие на распределение жидкости в организме и магнитное поле.

По словам врача, биологические процессы в теле человека подчиняются общим законам физики. Многие специалисты поддерживают теорию, согласно которой лучше всего стричься на растущую Луну. Фазы Луны влияют на водный обмен, что может отражаться и на росте волос.

«В море отлив-прилив — фаза Луны действует на воду, изменяется магнитное поле. Здесь то же самое, мы же состоим на определенный процент из воды», — пояснила Егорова.

Несмотря на это, врач подчеркнула, что для здоровья волос важны внутренние показатели организма и наследственность. Если уровень белка снижен или витаминов не хватает, то волосы будут расти медленнее.