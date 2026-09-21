Диетолог Соломатина указала на пользу хурмы для организма

Диетолог Елена Соломатина сообщила «Абзацу» , что хурма содержит бета-каротин, который поддерживает иммунную систему, а также калий и магний, полезные для сердца и сосудов.

По ее словам, бета-каротин в составе плода служит предшественником витамина А: он защищает слизистые оболочки от вирусов и способствует регенерации кожи. Калий помогает выводить излишки жидкости и поддерживать артериальное давление, а магний необходим для расслабления сосудов и нормальной перистальтики кишечника. Кроме того, танины связывают токсические вещества, а клетчатка положительно влияет на микробиом.

Соломатина предостерегла, что людям с заболеваниями почек следует употреблять фрукт с осторожностью из-за его выраженного мочегонного эффекта.

Исследования китайских ученых подтверждают пользу продукта: 50 миллиграммов экстракта обеспечивают защиту ДНК от повреждений благодаря каротиноидам и флавоноидам. Умеренное употребление хурмы может предотвратить ускоренное старение организма и развитие некоторых нейродегенеративных заболеваний.