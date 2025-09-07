Врач предупредил об опасности избыточного употребления инжира

Диетолог Волкова: избыточное употребление инжира может вызвать вздутие и диарею

Инжир улучшает работу сердца и кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки, но его избыточное употребление может вызвать диарею и вздутие. Об этом РИА «Новости» сообщила врач-диетолог Галина Волкова.

По словам врача, плод богат калием, железом и кальцием. Особую пользу он приносит сердечно-сосудистой системе и помогает при склонности к анемии.

«Сушеный инжир — это хороший источник кальция», — добавила Волкова.

При этом она предупредила об осторожности для людей с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания сахара в продукте. Особенно рискованно употребление сушеного инжира в больших количествах.

«Он может вызвать вздутие и диарею при избыточном употреблении», — уточнила специалист.

Оптимальной нормой она назвала 150–200 граммов свежего инжира в день, а для сушеного инжира рекомендуется порция 30–40 граммов. Это позволит получить пользу без негативных последствий.

