Врач Новиков указал на связь недосыпа и нарушения пищевого поведения

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков объяснил, что недостаток сна вызывает гормональные сбои, которые могут привести к нарушению пищевого поведения. Об этом написали «Известия» .

Синдром ночной еды проявляется в регулярном потреблении пищи вечером и ночью, часто после ужина.

«Синдром ночной еды характеризуется регулярным потреблением пищи в вечернее и ночное время, часто после основного ужина. Люди с этим расстройством могут просыпаться из-за чувства голода или непреодолимого желания поесть, что сопровождается эмоциональным дискомфортом, стрессом или тревогой», — указал врач.

Этот синдром может вызвать нарушение сна, увеличение массы тела и чувство вины после ночных перекусов.

Диагностика синдрома включает интервью с врачом-сомнологом или психотерапевтом, заполнение опросников и ведение дневника питания.