Врач предупредил о смертельной опасности даже маленьких папиллом

Такие доброкачественные новообразования, как папилломы, со временем могут переродиться в злокачественные и вызвать рак. Врач-дерматовенеролог Рина Урзаева в беседе с сайтом ufatime.ru посоветовала удалять даже самые маленькие бородавки.

Папилломы, по ее словам, чаще всего доставляют пациентам лишь дискомфорт. Они выглядят как узелки на тонком основании и появляются на коже и слизистых. Урзаева сообщила, что бородавки возникают из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), поэтому лечатся хирургически и приемом противовирусных препаратов.

«Из-за вирусной природы очень высок риск заражения и перерождения в злокачественные образования», — сказала она.

Доктор посоветовала удалять любые, даже самые маленькие папилломы. Урзаева напомнила, что сделать это можно лазером или методом криодеструкции.

Онколог Сергей Анпилогов назвал ВПЧ, из-за которого появляются папилломы, главной причиной развития рака шейки матки. Вирус передается половым путем.