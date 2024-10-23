Врач Евстафьев: вакцинация «Гардасилом» поможет защититься от ВПЧ

Существует более 200 типов вируса папилломы человека, 40 из которых передаются половым путем. Инфекция может спровоцировать развитие рака шейки матки. Об этом рассказал врач Василий Евстафьев в беседе с Pravda-nn.ru.

По его словам, избежать заражения поможет вакцинация. Обычно ее проводят в возрасте от девяти до 14 лет, однако прививаться можно и пациентам старшего возраста. Медик выделил такие препараты, как «Гардасил» и «Церварикс».

Он также посоветовал соблюдать меры безопасности во время интимной близости с партнером. Речь идет об использовании барьерных методов контрацепции и регулярных обследованиях.

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