Рак шейки матки занимает первое место среди онкозаболеваний женской половой сферы. Главной причиной развития недуга считается вирус папилломы человека. Об этом рассказал онколог Сергей Анпилогов в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, более 10 штаммов ВПЧ относятся к группе высокого канцерогенного риска. Сам вирус передается преимущественно половым путем.
Врач призвал женщин узнать свой ВПЧ-статус. В случае носительства онкогенного штамма пациентка должна постоянно проходить обследования. Медицинское наблюдение поможет не допустить появление злокачественного образования.
Картель на сотни миллионов рублей в сфере ЖКХ выявили в России
Легкоатлетический кросс пройдет в парке поселка Вешки 29 сентября
Водители «Мострансавто» получили 270 благодарностей от пассажиров с начала года
Фельдшерский пункт открыли в поселке Жуково под Солнечногрском
Неизвестные на Алтае устроили нападение со стрельбой
Больше половины членов УЕФА выступили за частичное снятие санкций с России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте