Онколог Анпилогов: ВПЧ — главная причина развития рака шейки матки

Рак шейки матки занимает первое место среди онкозаболеваний женской половой сферы. Главной причиной развития недуга считается вирус папилломы человека. Об этом рассказал онколог Сергей Анпилогов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, более 10 штаммов ВПЧ относятся к группе высокого канцерогенного риска. Сам вирус передается преимущественно половым путем.

Врач призвал женщин узнать свой ВПЧ-статус. В случае носительства онкогенного штамма пациентка должна постоянно проходить обследования. Медицинское наблюдение поможет не допустить появление злокачественного образования.

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