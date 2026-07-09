Врач предупредил о главной опасности морепродуктов

Врач Фургал: аллергия на морепродукты может начаться внезапно

При употреблении морепродуктов может развиться внезапная аллергия. Об этом заявила ассистент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), врач-терапевт Университетской поликлиники ДВФУ Анна Фургал в беседе с ТАСС .

«Основной аллерген — белок тропомиозин, содержащийся в мышцах всех ракообразных и моллюсков», — сказала она.

По ее словам, иммунитет может в любой момент «переключиться» на тропомиозин из-за стресса, инфекции, гормональных колебаний или повторного контакта с большой дозой аллергена.

Первые признаки — отек губ, языка, гортани, изменение голоса, сбивчивое дыхание, головокружение и резкое снижение давления. Они появляются через 5–30 минут после трапезы. При возникновении симптомов надо немедленно обратиться к врачу.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие морепродукты чаще всего вызывают аллергию.