Врач Болибок рассказал, какие морепродукты чаще всего вызывают аллергические реакции

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал RT , какие морепродукты чаще всего вызывают аллергические реакции. По словам специалиста, чаще всего аллергия возникает на креветки.

Причина — белок тропомиозин, который устойчив к температуре и плохо переваривается в желудочно-кишечном тракте.

«Креветки — чемпионы по частоте аллергических реакций», — отметил врач.

Также в число наиболее аллергенных ракообразных входят крабы и омары. Они тоже содержат тропомиозин. Среди рыбных продуктов наиболее частая причина аллергии — треска и лосось.

«Треска и лосось — наиболее частая причина аллергии среди рыбных продуктов. Главный аллерген — белок парвальбумин», — заметил Болибок.

Этот белок также устойчив к термической обработке и перевариванию. Аллергические реакции на морепродукты могут проявляться по-разному: кожные реакции, респираторные симптомы, желудочно-кишечные расстройства и анафилактический шок.