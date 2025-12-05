Врач перечислил похожие на простуду симптомы рака

Врач Сесай: симптомы простуды дольше двух недель могут указывать на лимфому

Симптомы лимфомы можно спутать с обычной простудой. Как распознать опасное заболевание, газете Daily Mirror рассказала врач общей практики Азизе Сесай.

По ее словам, увеличение лимфатических узлов — один из явных признаков лимфомы. Однако в большинстве случаев этот признак свидетельствует об обычном воспалении, как при ОРВИ или гриппе, а не раке.

Другие симптомы лимфомы также похожи на простуду — затрудненное дыхание или глотание, повышенная температура или ночная потливость, отметила медик. Если они сохраняются более двух недель, то это указывает, возможно, на более серьезные причины.

«Раз в месяц проверяйте лимфатические узлы за ушами, на шее, на подмышечных впадинах и под подбородком. Так вы узнаете их обычный размер и вовремя поймете, что они стали больше», — добавила Сесай.

Ранее онколог Аркадий Беджанян назвал кровь и слизь в стуле симптомами рака кишечника.

