Онколог Беджанян назвал кровь и слизь в стуле симптомами рака кишечника

Абдоминальный хирург-онколог, профессор и заведующий отделением колопроктологии РНЦХ имени Петровского Аркадий Беджанян перечислил признаки рака прямой кишки. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

К самым первым симптомам опухоли специалист отнес кровь и слизь в стуле.

«Увидели кровь — надо задуматься. К сожалению, не всегда так происходит. Думают, что само пройдет. Когда кровь, когда слизь появляется, обязательно нужно к врачу», — подчеркнул медик.

По его словам, при таком состоянии доктор назначает колоноскопию. Результаты исследования могут указать и на наличие геморроидальной проблемы, однако в данном случае лучше перестраховаться, добавил Беджанян.