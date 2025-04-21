Врач объяснил россиянам, кому не стоит есть морковь

Врачи рекомендуют ограничить употребление моркови при заболеваниях ЖКТ, склонности к мочекаменной болезни и аллергических реакциях. Об этом РИА «Новости» сообщила Наталья Попова, аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

Специалист указала, что грубая клетчатка в составе сырой моркови способна раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Особенно это актуально для пациентов с диагностированными гастритом или язвенной болезнью, поскольку органические кислоты усиливают выработку желудочного сока и могут вызывать дискомфорт.

По словам врача, морковь содержит значительное количество оксалатов, что требует ограничения ее потребления людям с предрасположенностью к мочекаменной болезни. Для пациентов с диабетом Попова рекомендовала учитывать способ приготовления: вареная морковь имеет гликемический индекс 85, тогда как сырая — около 35.

Аллерголог предупредила, что лицам с аллергической реакцией на растения семейства зонтичных следует исключить морковь из рациона. При этом специалист отметила, что термическая обработка делает овощ более безопасным для пищеварения, сохраняя при этом большую часть полезных веществ.

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