Врач рассказал, кому не стоит есть яйца на Пасху

Людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, заболевания печени, с почечной недостаточностью, следует отказаться от употребления яиц в Пасху. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. <…> Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок», — сообщил Тяжельников.

Людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно есть яйца с желтками, в них много полезных питательных веществ. Красить на Пасху яйца следует натуральными красителями — луковой шелухой, куркумой, чаем и свекольным соком. Магазинные специальные красители также безопасны.

Натуральные красители не только безопасны, но и придают яйцам особенный вкус. Химические красители могут проникать под скорлупу и окрашивать язык в неестественные цвета.