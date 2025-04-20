Врач рассказал, кому не стоит есть яйца на Пасху
Врач Тяжельников: отказаться от яиц следует людям с проблемами с желчным пузырем
Людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, заболевания печени, с почечной недостаточностью, следует отказаться от употребления яиц в Пасху. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. <…> Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок», — сообщил Тяжельников.
Людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно есть яйца с желтками, в них много полезных питательных веществ. Красить на Пасху яйца следует натуральными красителями — луковой шелухой, куркумой, чаем и свекольным соком. Магазинные специальные красители также безопасны.
Натуральные красители не только безопасны, но и придают яйцам особенный вкус. Химические красители могут проникать под скорлупу и окрашивать язык в неестественные цвета.