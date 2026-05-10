Врач объяснил разницу между трудным характером и психическим заболеванием

Резко проявившиеся черты тяжелого характера могут говорить о психическом расстройстве. Нередко раздражительность и апатия указывают на депрессию, сообщил «Газете.ru» врач-психиатр, нарколог Сергей Литков.

Характером, по его словам, называется устойчивое поведение. Если человек всегда вел себя холодно, казался вспыльчивым и жестким, это необязательно свидетельствовало об отклонении. Литков заявил, что насторожиться следует, если эти черты проявились внезапно.

«Если человек был одним, а потом стал другим — более раздражительным, подозрительным, замкнутым, эмоционально нестабильным, — это уже не стоит списывать только на усталость или возраст», — сказал он.

За сложный характер, по словам специалиста, нередко принимают депрессию. При этом расстройстве человек необязательно лежит без сил. Литков сообщил, что оно может проявляться в виде раздражительности, потери интереса к общению, эмоциональной холодности.

Ранее врач-психиатр Александр Сергиевич объяснил, как справляться с паническими атаками. По его словам, это не психическое расстройство, а физическая реакция организма.