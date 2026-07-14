Врач объяснил, когда эрекция становится опасной

Уролог Ахвледиани: эрекция более четырех часов может потребовать скорой помощи

Эрекция, которая сохраняется более четырех часов и не исчезает самостоятельно, может указывать на приапизм. Об этом сообщил уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани в телеграм-канале .

Специалист отметил, что приапизм не связан с сексуальным возбуждением и представляет угрозу для мужского здоровья. При таком состоянии нарушается отток крови, из-за чего ткани полового члена перестают получать необходимое количество кислорода.

«Именно поэтому приапизм — это состояние, требующее экстренной медицинской помощи», — подчеркнул врач.

По словам Ахвледиани, продолжительное кислородное голодание способно привести к необратимому повреждению тканей. Врач отметил, что своевременная помощь при приапизме повышает вероятность полного восстановления.

С 13 по 19 июля Минздрав России объявил неделю профилактики инфекций, передающихся половым путем. В Луховицком округе Московской области за первое полугодие обследование репродуктивного здоровья прошли более 2,6 тысячи женщин и свыше 1,4 тысячи мужчин.