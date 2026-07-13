Свыше 4 тысяч жителей Луховиц проверили репродуктивное здоровье с начала года

С 13 по 19 июля в России проходит неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем, объявленная Министерством здравоохранения России. Жителям Подмосковья напомнили о важности сохранения репродуктивного здоровья и призвали своевременно проходить диспансеризацию.

По данным отделения медицинской профилактики Луховицкой больницы, за первые шесть месяцев года обследование репродуктивного здоровья в округе прошли более 2,6 тысячи женщин и свыше 1,4 тысячи мужчин.

Женщине очень важно знать полную информацию о своем репродуктивном здоровье, чтобы вовремя начать лечение в случае выявления патологий. Это особенно актуально, если она в скором времени хочет стать мамой. Диспансеризации репродуктивного здоровья подлежат жители с 18 до 49 лет.

При проведении диспансеризации учитывают результаты обследований, которые пациент проходил в течение года.

Многие заболевания репродуктивной системы на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому обследование рекомендуют проходить даже при отсутствии жалоб.

Для женщин первый этап диспансеризации включает анкетирование, осмотр акушером-гинекологом, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, цитологическое исследование шейки матки, а также обследования на вирус папилломы человека и инфекции, передающиеся половым путем. При выявлении отклонений пациенток направляют на дополнительное обследование.

Мужчины на первом этапе проходят осмотр у врача-уролога или хирурга, имеющего соответствующую подготовку. При наличии показаний проводится второй этап диагностики, который может включать лабораторные и ультразвуковые исследования. Направление на обследование выдает участковый терапевт или профильный специалист.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, через региональный портал «Здоровье», а также с помощью инфоматов в поликлинике и женской консультации.