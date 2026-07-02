Врач Никулина рассказала, что чрезмерное потребление сладкого негативно влияет на обмен веществ

Употребление сладостей в умеренных количествах не вредит здоровью, однако привычка добавлять много сахара в рацион может привести к проблемам. Об этом «Свободной Прессе» сообщила врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина.

По словам эксперта, избыточное количество простых углеводов влияет на обмен веществ. Из-за этого происходят резкие скачки уровня глюкозы в крови, что требует усиленной выработки инсулина. Длительное воздействие таких условий может снизить чувствительность клеток к инсулину, способствуя развитию инсулинорезистентности и увеличивая риск сахарного диабета.

Кроме того, употребление сладкого вызывает так называемые глюкозо-инсулиновые качели: быстрое повышение и снижение уровня сахара в крови. В результате человек снова чувствует голод и тянется к сладкому. Частые повторения такого цикла затрудняют контроль над аппетитом и пищевыми привычками.

Никулина отметила, что такие симптомы могут указывать на нутритивный дефицит или хронический стресс. В таких случаях важно не только пересмотреть рацион, но и обратить внимание на эмоциональное состояние. Для борьбы со стрессом можно использовать растительные препараты, например, гомеостресс или успокаивающие травяные чаи.