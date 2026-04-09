Врач Никулина назвала усталость и жажду ранними симптомами диабета

Подъем уровня глюкозы и инсулина после приема пищи является нормальным физиологическим процессом. Однако проблемы возникают, когда рацион регулярно включает продукты, вызывающие резкие скачки этих показателей. Врач-терапевт, нутрициолог и health-коуч Ирина Никулина в беседе со «Свободной Прессой» подчеркнула важность внимательного отношения к симптомам, которые могут указывать на развитие диабета.

К таким симптомам относятся постоянная усталость, повышенная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, чувство голода даже после еды, снижение концентрации внимания и необъяснимые колебания веса.

«Всегда важен системный подход: разнообразный рацион, достаточное количество клетчатки, умеренная физическая активность, качественный сон и работа со стрессом. Именно это формирует устойчивость организма и снижает риски развития инсулинорезистентности и диабета в долгосрочной перспективе», — сообщила она.