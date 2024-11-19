Врач назвал продукты, помогающие быстро заснуть и крепко спать

Для быстрого отхода ко сну вечером можно съесть продукты, богатые магнием, триптофаном, апигенином и природным мелатонином. Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева перечислила их Lenta.ru .

По словам специалиста, способный настроить мозг на отдых антиоксидант апигенин содержится в чае из ромашки, пассифлоры и мелиссы. Елисеева сообщила, что благотворно влияющую на нервную систему аминокислоту триптофан можно получить из стакана теплого молока.

Для расслабления мышц врач посоветовала съесть перед сном киви, банан, грецкие орехи и миндаль, так как они богаты магнием. Из яиц, рыбы жирных сортов, вишни и ягод годжи, по словам Елисеевой, можно получить природный мелатонин для быстрого засыпания.

Врач-невролог Ринат Гимранов связал слишком чуткий сон с интенсивными тренировками, гормональным сбоем и умственным напряжением. Он посоветовал нормализовать режим дня и позаботиться о здоровье.