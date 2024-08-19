Менеджер «Золотого Стандарта» Степочкина: триптофан, содержащийся в мороженом, поднимает настроение

Менеджер отдела исследований и разработок продукции «Золотой Стандарт» Юлия Степочкина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила любовь многих детей к мороженому.

Как пояснила специалист, в натуральном мороженом содержится триптофан — вещество, которое поднимает настроение и успокаивает нервную систему.

«После такого дети стремятся попробовать это лакомство в реальности, и здесь очень важно выбрать мороженое из качественных и натуральных продуктов», — добавила она.

Степочкина также пояснила, что у детей сенсорная система воспринимает вкусы несколько ярче, чем у взрослых. В связи с этим впечатления от сладостей надолго сохраняются в памяти.