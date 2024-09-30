Врач Бузунов: мелатонин, вырабатываемый во время сна, подавляется при свете
Заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов в беседе с радио Sputnik объяснил, почему спать со светом вредно.
По словам медика, главный гормон — мелатонин, вырабатываемый во время сна, при свете подавляется.
«Еще смена дня и ночи показывает организму цикличность продуцирования различных гормонов: ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днем — другие», — пояснил специалист.
Сомнолог также предупредил, что сбитые циркадные ритмы влияют на общее состояние организма и могут вызывать проблемы.
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