Врач назвал признаки дефицита витаминов и микроэлементов

Усталость, судороги и ломкость ногтей многие принимают за признаки нехватки витаминов и назначают препараты себе самостоятельно. Однако подобные симптомы могут говорить и других заболеваниях, поэтому без анализов не обойтись. Об этом 360.ru рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова.

«Самодиагностика без анализов крайне ненадежна. Симптомы размыты и могут скрывать другие болезни. Но вот на что можно обратить внимание: это повод прийти к врачу, а не ставить себе диагноз», — сказала она.

По словам Волковой, при дефиците витамина D могут появиться мышечная слабость, боли в костях и суставах, хроническая усталость даже после сна и медленное заживление ран. Нехватка магния провоцирует ночные судороги в икрах и стопах, дрожание век, мурашки, тревожность и бессонницу.

«Симптомы появляются лишь при глубоком дефиците. Если у вас есть хоть один из этих признаков, повторяющийся более двух недель, лучше обратиться к врачу», — посоветовала терапевт.

Врач добавила, что нехватку железа можно заподозрить при бледности кожи, синяках под глазами, ломкости ногтей, выпадению волос. Кроме того, могут появиться одышка при ходьбе и извращение вкуса.

Дефицит витамина B12 иногда проявляется покалыванием в пальцах, шаткостью походки, ухудшением памяти и ярко-красным гладким языком, а снижение кальция — судорогами, ломкостью ногтей и кариесом.

«Ни в коем случае не начинайте пить высокие дозы витаминов вслепую — гипервитаминоз D токсичен для почек, а переизбыток магния опасен для сердца», — предупредила Волкова.

Ранее врач напомнила, что после 40 лет людям стоит регулярно проверять сердечно-сосудистые риски, уровень сахара и проходить онкоскрининг с учетом возраста и пола.