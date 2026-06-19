Врач назвал обязательные обследования после 40 лет

Терапевт Волкова: после 40 лет важно контролировать сердце, сахар и онкомаркеры

После 40 лет людям стоит регулярно проверять сердечно-сосудистые риски, уровень сахара и проходить онкоскрининг с учетом возраста и пола. Об этом 360.ru рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова.

«Универсальный набор для мужчин и женщин: липидограмма — общий холестерин, „плохой“ и „хороший“ липопротеины, триглицериды. Гликированный гемоглобин надежнее, чем просто сахар натощак», — сказала она.

По словам врача, после 45 лет золотым стандартом профилактики считается колоноскопия. При отсутствии патологий ее проводят раз в 10 лет. В базовый чек-ап также входят гастроскопия для исключения предраковых изменений желудка, электрокардиограмма и измерение внутриглазного давления.

«Для женщин: маммография ежегодно с 40 лет. Скрининг рака шейки матки — жидкостная цитология плюс ВПЧ-тест раз в пять лет», — добавила Волкова.

При симптомах перименопаузы врач рекомендовала гормональную панель с ФЛГ, ЛГ и эстрадиолом, чтобы скорректировать терапию.

Мужчинам Волкова посоветовала не забывать проверять простатический специфический антиген, а общий тестостерон сдавать при снижении либидо, усталости и увеличении веса по женскому типу.

Ранее специалисты напомнили, что жители Подмосковья могут бесплатно пройти онкоскрининг на заболевания нижних отделов желудочно-кишечного тракта. С начала года обследование прошли около 105 тысяч человек.