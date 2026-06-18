Более 105 тысяч жителей Подмосковья прошли онкосрининг на рак кишечника с января

Жители Подмосковья могут бесплатно пройти онкоскрининг на рак нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Исследования проводят по региональному проекту по ранней диагностике новообразований. С начала года обследование прошли 105 тысяч человек.

В ходе обследования пациенты проходят количественный анализ кала на скрытую кровь. Это высокоточный метод, позволяющий заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.

«Своевременная диагностика — это основа эффективной борьбы с онкологией. Заболевания, выявленные на ранней стадии, поддаются лечению гораздо эффективнее, позволяют избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни пациента», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Онкоскрининг проводят всем жителям старше 45 лет в ходе диспансеризации и профосмотров.

Ранняя диагностика часто позволяет обойтись без оперативных вмешательств и назначить эффективное лечение вовремя.

Записаться на осмотр можно через чат-бот в «Максе», портал «Здоровье», по телефону 122 и в приложении «Добродел Здоровье».