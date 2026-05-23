Врач Милютина сообщила, что мужское бесплодие все чаще становится причиной проблем с зачатием

Планирование беременности в более позднем возрасте становится одной из основных причин сложностей с зачатием ребенка в России. Такие данные привела акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Мария Милютина, передала «Вечерняя Москва» .

Врач объяснила, что с возрастом у мужчин ухудшаются показатели спермы, а у женщин — качество и количество яйцеклеток. В результате растет число бесплодных пар.

Милютина отметила, что именно мужское бесплодие все чаще становится ключевым фактором, препятствующим зачатию. Она привела данные, которые показывают динамику изменения нормы количества сперматозоидов в миллилитре спермы: если в 1960-х годах нижняя граница составляла 50 миллионов, то сейчас она снижена до 15 миллионов, добавила газета «Петербургский дневник».