Врач назвал быстрый способ отличить опасный отек от обычного

Врач Гурин: тест из трех вопросов поможет выявить проблемы с сердцем и почками

Отеки зачастую указывают не только на жару или усталость, но и на проблемы с сердцем или почками. Как это проверить с помощью простого теста, рассказал врач и доцент Пироговского университета Ярослав Гурин в беседе с «Газета.Ru» .

Гурин предложил ответить на три вопроса, чтобы предварительно понять причину отека.

Во-первых, необходимо определить, когда именно появляются следы от носков или резинок на ногах:

а) к вечеру, ближе к концу дня;

б) утром, сразу после сна.

Во-вторых врач рекомендовал нажать пальцем на отечную голень и посмотреть, как ведет себя ямка:

а) след сохраняется 10-20 секунд и расправлялся медленно;

б) исчезает сразу, но кожа остается бледной и холодной.

В завершение он предложил оценить сопутствующие симптомы:

а) ощущение тяжести, распирания и налитости;

б) одышку, синюшность губ или невозможность лежать без подушки.

Ответы помогут предварительно понять причину состояния.

«Сердечные отеки обычно сопровождаются одышкой, синюшностью. В этом случае не ждите, идите к терапевту или кардиологу. Нужно ЭКГ, Эхо-КГ, возможно, применение мочегонных препаратов под контролем. При подозрении на почечные отеки (отеки утром на лице и голенях, ямка держится долго, кожа бледная, холодная, отеки „рыхлые“) — сдайте общий анализ мочи, анализ крови на креатинин, сделайте УЗИ почек. Ни в коем случае не пейте мочегонные сами при подозрении на сердечную или почечную причину — это опасно! Ваше действие: запись к терапевту в ближайшие дни», — заключил врач.

Если большинство ответов относилось к варианту А, врач допустил венозно-лимфатический отек, который нередко возникает в жару или при малой подвижности. В таком случае он советовал использовать эластичные гольфы, контрастный душ и ненадолго поднимать ноги выше уровня сердца.

