MK.RU: чтобы избавиться от мешков под глазами, важно наладить режим сна

Многие люди каждое утро сталкиваются с проблемой припухших век и мешков под глазами. Даже если вы ложились вовремя, внешний вид может говорить об обратном. Существует несколько способов, которые помогут справиться с этой проблемой. Правильное питание, массаж и уходовые средства могут заметно освежить лицо и вернуть взгляду живость, написал MK.RU .

Мешки под глазами могут появляться из-за разных факторов. Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, и при задержке жидкости, ослаблении мышц и замедлении кровообращения возникают отеки. Недосып, соленая пища, алкоголь, стресс, аллергия или наследственность могут усугублять ситуацию. С возрастом кожа теряет упругость, и мешки становятся заметнее.

Чтобы избавиться от мешков под глазами, важно наладить режим сна. Старайтесь спать семь-девять часов и ложиться в одно и то же время. Лучше всего спать на спине с чуть приподнятой головой, чтобы жидкость не скапливалась под глазами. За час до сна отложите телефон и ноутбук, так как синий свет мешает выработке мелатонина.

Пейте достаточное количество воды — около двух литров в день. Уменьшите потребление соли и алкоголя по вечерам. Добавьте в рацион продукты, которые выводят лишнюю жидкость: бананы, авокадо, шпинат, зелень, курагу. Витамин С из киви, болгарского перца и ягод укрепляет сосуды. Жирная рыба, орехи и семена с омега-3 уменьшают воспаления.

Выбирайте средства с кофеином, который сужает сосуды и убирает отеки. Гиалуроновая кислота увлажняет, пептиды и ретинол помогают с упругостью, ниацинамид осветляет темные круги. Наносите крем мягкими похлопывающими движениями от внутреннего уголка к виску. Патчи с кофеином, зеленым чаем или центеллой — отличная экспресс-помощь перед важными событиями.