Врач назвал болезни, при которых нельзя ехать на курорт летом
Врач Булатов: онкология и болезни щитовидной железы — противопоказания к курорту
Людям с заболеваниями щитовидной железы, онкологией и кожными болезнями летом лучше отказаться от поездки на курорт. Об этом рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов в интервью РИА «Новости».
По словам медика, ехать на море также не стоит при острых инфекциях, высокой температуре и обострении хронических заболеваний — как взрослым, так и детям. Отдельную опасность представляет инсоляция, которая противопоказана при любых кожных заболеваниях в острый период.
Булатов также посоветовал отложить поездку на курорт людям, недавно перенесшим операции или травмы, а также пациентам с серьезными проблемами сердца.
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