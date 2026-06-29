Врач назвал болезни, при которых нельзя ехать на курорт летом

Людям с заболеваниями щитовидной железы, онкологией и кожными болезнями летом лучше отказаться от поездки на курорт. Об этом рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов в интервью РИА «Новости» .

По словам медика, ехать на море также не стоит при острых инфекциях, высокой температуре и обострении хронических заболеваний — как взрослым, так и детям. Отдельную опасность представляет инсоляция, которая противопоказана при любых кожных заболеваниях в острый период.

Булатов также посоветовал отложить поездку на курорт людям, недавно перенесшим операции или травмы, а также пациентам с серьезными проблемами сердца.

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