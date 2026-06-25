Акула напала на 12-летнего туриста на Багамских островах

На Багамских островах акула напала на 12-летнего американца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Королевскую полицию Багамских островов.

«Мать пострадавшего сообщила полиции, что во время экскурсии в районе архипелага Эксума ребенок плавал вместе со своим братом, когда на него напала акула», — заявили в ведомстве.

ЧП случилось 23 июня недалеко от острова Стэниел-Кей. После атаки мальчика перевезли на остров Нью-Провиденс. По данным правоохранителей, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Ранее на пляже Куджи в Сиднее акула напала на женщину. Отдыхающая вместе с друзьями приехала на пляж и зашла в воду. Рядом оказалась морская хищница и откусила ей руку. В итоге женщину госпитализировали в критическом состоянии, конечность пришлось ампутировать.