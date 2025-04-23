Врач назвал альтернативу «Оземпику» для снижения веса

Препараты на основе лираглутида, тирзепатида и семаглутида нормализуют уровень сахара в крови, стабилизируют аппетит и снижают вес. Однако применять их можно только по назначению, сообщила «Газете.ru» врач-эндокринолог Европейского медицинского центра, руководитель проекта «Женский доктор» Камиля Табеева.

Препараты от ожирения, по ее словам, действуют через контроль уровня сахара в крови и аппетита, замедление двигательной активности ЖКТ и снижение уровня вызывающих воспаление веществ в жировой ткани. В России доступны несколько лекарств на основе лираглутида, семаглутида и тирзепатида, являющиеся агонистами глюкагоноподобного пептида и имеющие такой эффект. Самым сильным действующим веществом Табеева назвала последнее, так как оно снижает вес и улучшает показатели метаболизма.

«Их назначают пациентам с избыточным весом при ИМТ более 27 килограммов на квадртаный метр и наличии сопутствующих заболеваний, таких как повышенное давление, диабет или преддиабет. Также они показаны при ожирении с ИМТ более 30, когда изменения образа жизни не принесли результата», — сказала врач.

Табеева предупредила, что все препараты имеют побочные эффекты, поэтому перед приемом нужно проконсультироваться с врачом. К тому же без изменения образа жизни они не дадут должного результата.

Во всем мире обрел популярность «Оземпик» на основе семаглутида. На его аналогах похудели американская певица Лиззо и российская артистка Анна Семенович.