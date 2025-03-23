Лиззо показала фигуру в белье после резкого похудения

Рэперша Лиззо (Мелисса Джефферсон) показала фигуру в белье после экстремального похудения. Исполнительница опубликовала фото в Instagram.

Лиззо сфотографировалась перед зеркалом. Певица была одета в темно-серую футболку с принтом и черные трусы. Рэперша позировала, распустив волосы и подчеркнув свой образ макияжем с угольно-черными стрелками и темно-бордовой помадой.

В сентябре Лиззо развеяла слухи о том, что для снижения веса она применяла препарат «Оземпик», который обычно используется для лечения диабета. Он стал очень популярен среди знаменитостей — с помощью него они быстро худели.

«Когда вы получаете обвинения в „Оземпика“ после пяти месяцев силовых тренировок и диеты с дефицитом калорий», — написала она.

Исполнительница также выразила благодарность за месяцы, проведенные в спортзале.

Недавно Лиззо поделилась в своем личном блоге видео, на котором она делает лимфодренажный массаж своего тела, облачившись в черное бикини, едва прикрывающее ее тело. Рэперша дополнила свой образ солнцезащитными очками, серьгами, браслетом и множеством золотых колец. Она заплела волосы в косы и отказалась от макияжа. Поклонники были в восторге от фигуры знаменитости.

Ранее Лиззо, столкнувшись с критикой, опровергла слухи о том, что может завершить свою музыкальную карьеру. В личном блоге она подчеркнула, что не намерена отказываться от того, что приносит ей радость и удовольствие.

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