Врач Матвеева сообщила об опасности жары для сердечно-сосудистой системы

Врач по медицинской профилактике Ольга Матвеева рассказала в беседе с сайтом «Татар-информ» о влиянии жары на организм человека.

По ее словам, в такую погоду в организме происходит ряд реакций, которые могут увеличивать нагрузку на сердце и сосуды.

«Сосуды расширяются для теплоотдачи, из-за чего давление может снижаться. Чтобы компенсировать это и обеспечить органы кровью, сердце начинает биться чаще. Из-за потери жидкости кровь сгущается. Это повышает риск тромбообразования», — предупредила медик.

Матвеева подчеркнула, что при высокой температуре воздуха давление может вести себя непредсказуемо: у одних людей оно снижается, у других повышается. Гипотоники могут испытывать слабость, головокружение и предобморочное состояние, а гипертоники рискуют столкнуться с резкими скачками давления и гипертоническим кризом, добавил RT.